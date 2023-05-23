Митянина: Погибший в детдоме подросток страдал наркоманией

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина на заседании городского правительства 23 мая рассказала о детской наркомании. По ее словам, показатель снижается, но проблема остается.

Митянина сообщила, что подросток, которого нашли мертвым в детском доме 18 мая, страдал наркоманией. По ее словам, ребенок поступил в учреждение с уже выявленной зависимостью.

- До этого он много раз попадал в больницы с тяжелейшими токсическими отравлениями. И все время излечения, социализации и образования этого заблудшего человека, у которого нет семьи, тяжелая наркоманка-сестра, легли на плечи директора. <...> Мальчик приобрел зажигалку газовую, вдохнул этот газ и умер, и ни одна из четырех бригад, которые приехали по вызову, не смогли вернуть ему жизнь, - сообщила Митянина.

Она добавила, что в Петербурге необходим центр реабилитации для несовершеннолетних. Омбудсмен попросила губернатора Александра Беглова ускорить принятие необходимых документов для создания такого центра.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в одном из социальных учреждений города обнаружили тело подростка, рядом с которым находился баллон для зажигалок. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении вреда по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения человеком своих обязанностей, писала "Фонтанка".

София Саттарова