Госдума приняла закон о штрафах за несоблюдение правил обращения с животными

Депутаты Государственной думы одобрили во втором и в третьем чтениях поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся обращения с домашними животными. Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента депутатами Владимиром Бурматовым и Павлом Крашенинниковым в июле 2021 года.

Документ предполагает введение административной ответственности за ряд нарушений, касающихся обращения с питомцами. Так, за несоблюдение общих правил содержания животных устанавливаются штрафы в размере до трех тысяч рублей для физлиц, до 15 тысяч рублей для должностных лиц и до 30 тысяч рублей для юрлиц.

За жестокое обращение с животными, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния, граждане рискуют лишиться суммы до 15 тысяч рублей, а должностные и юридические лица — до 30 и 100 тысяч рублей соответственно. В случае, если животное нападет на человека, чем нанесет вред его жизни, здоровью или имуществу, размеры взысканий возрастут до 30, 100 и 200 тысяч рублей применительно к физическим, должностным или юридическим лицам.