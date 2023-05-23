Три человека погибли при взрыве в Ленобласти

Три человека погибли и два пострадали при взрыве во Всеволожском районе Ленинградской области 23 мая. ЧП произошло на территории массива Соржа-Старая.

Как сообщил глава региона Александр Дрозденко, причиной взрыва послужило несоблюдение техники безопасности. "Из-за нарушения технологии производства и техники безопасности при производстве сварочных работ на предприятии ООО "ДИДАЛ СК" произошел разрыв конструкций ремонтируемого морского понтона", — написал он в своем Telegram-канале.

Двое пострадавших доставлены во Всеволожскую больницу для оказания медицинской помощи. Как утверждает портал 47news, один из них находится в тяжелом состоянии, другой — в крайне тяжелом.

Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко (скриншот видеозаписи)