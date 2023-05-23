В Петербурге мать погибшего участника СВО отсудила право на выплаты у его биологического отца

Смольнинский районный суд 23 мая поставил точку в споре матери погибшего участника СВО о праве на единоличное получение положенных выплат. Анастасия Юдина подала иск к биологическому отцу ее сына Хасану Бостанову, а также комитету Ленобласти по соцзащите населения, петербургскому филиалу АО СОГАЗ и Министерству обороны о признании гражданина не имеющим права на положенные в связи с гибелью молодого человека средства.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, Кемал Бостанов погиб в марте прошлого года при участии в спецоперации в Донбассе. В браке он не состоял, детей не имел, в роли его наследников оказались жившие порознь мать и отец. В 2022 году наследники погибшего на СВО военнослужащего имели право на получение равных долей от страховой суммы в размере 2,9 миллиона рублей, а также от 4,4 миллиона рублей единовременного пособия, пяти миллионов рублей согласно указу президента и двух миллионов рублей от правительства Ленобласти.

"Истец считала, что у ответчика отсутствует право на получение доли указанных страховых и единовременных выплат, так как она одна надлежащим образом воспитывала сына, содержала его до совершеннолетия и вырастила защитником Отечества", — передали позицию Юдиной в пресс-службе судов. Как сообщается, отец военного не принимал участия в его воспитании, алиментов не выплачивал, поддержки не оказывал. На похороны сына он не явился, хотя Юдина оповестила его о времени и месте прощания с погибшим.

Истец добивалась признания Бостанова не имеющим права на выплаты и отстранения его от получения наследства. Она просила суд обязать прочих ответчиков перевести ей положенные выплаты в полном объеме. Суд требования удовлетворил в полном объеме.