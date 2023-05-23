ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:55

Беглов решил продать квартиры по льготным ценам четырем спортсменам и тренерам

фото ЗакС политика Беглов решил продать квартиры по льготным ценам четырем спортсменам и тренерам

В Законодательное собрание Петербурга внесли четыре проекта постановления о продаже квартир целевым назначением, то есть по льготной цене. Документы подготовила парламентская комиссия по социальной политике на основании обращения губернатора Александра Беглова.

Квартиры с целью улучшения жилищных условий предлагается продать со скидкой пловцу Александру Попкову и бронзовой призерке олимпийских игр в Токио 2020 года по бочче Дарье Адониной. 

Также в списке - тренеры гимнасток: Татьяна Колесникова, готовившая Дину Аверину, и Елена Афанасьева, работавшая с Маргаритой Мамун.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости23 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑




О редакции Реклама