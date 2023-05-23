Беглов решил продать квартиры по льготным ценам четырем спортсменам и тренерам

В Законодательное собрание Петербурга внесли четыре проекта постановления о продаже квартир целевым назначением, то есть по льготной цене. Документы подготовила парламентская комиссия по социальной политике на основании обращения губернатора Александра Беглова.

Квартиры с целью улучшения жилищных условий предлагается продать со скидкой пловцу Александру Попкову и бронзовой призерке олимпийских игр в Токио 2020 года по бочче Дарье Адониной.

Также в списке - тренеры гимнасток: Татьяна Колесникова, готовившая Дину Аверину, и Елена Афанасьева, работавшая с Маргаритой Мамун.