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Новости 17:59

Места магазинов Zara и Uniqlo в петербургских ТК займёт бренд LIME

фото ЗакС политика Места магазинов Zara и Uniqlo в петербургских ТК займёт бренд LIME

В петербургских торговых комплексах "Галерея" и "Европолис" в скором времени откроются магазины российского бренда LIME. На данный момент компания занимается подборкой персонала, передаёт РБК.

В ТК "Галерея" магазин LIME появится на месте испанского Zara Home, а в "Европолисе" — японского магазина Uniqlo.

На сегодняшний день приобрести продукцию отечественного бренда можно в "Меге Парнас" и "Меге Дыбенко".

По мнению старшего директора CORE.XP Марины Малахатько, LIME представляет собой один из наиболее интенсивно развивающихся отечественных брендов.

"Они начали с площадок 300 квадратных метров, а сейчас увеличили площади арендуемых магазинов в пять раз", — поделилась мнением эксперт.


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