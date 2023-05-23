Места магазинов Zara и Uniqlo в петербургских ТК займёт бренд LIME

В петербургских торговых комплексах "Галерея" и "Европолис" в скором времени откроются магазины российского бренда LIME. На данный момент компания занимается подборкой персонала, передаёт РБК.

В ТК "Галерея" магазин LIME появится на месте испанского Zara Home, а в "Европолисе" — японского магазина Uniqlo.

На сегодняшний день приобрести продукцию отечественного бренда можно в "Меге Парнас" и "Меге Дыбенко".

По мнению старшего директора CORE.XP Марины Малахатько, LIME представляет собой один из наиболее интенсивно развивающихся отечественных брендов.

"Они начали с площадок 300 квадратных метров, а сейчас увеличили площади арендуемых магазинов в пять раз", — поделилась мнением эксперт.