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В Ленобласти запустят программу переподготовки участников СВО

фото ЗакС политика В Ленобласти запустят программу переподготовки участников СВО

В Ленинградской области запускают набор групп на летние программы профессиональной переподготовки для военных, вернувшихся со спецоперации, информирует пресс-служба администрации региона. Это стало возможным благодаря инициативе регионального филиала фонда "Защитники Отечества".

Переобучение ведётся по трём направлениям на двух площадках филиала. Так, во Всеволожске будут обучать  операторов печатного оборудования, в Выборге ― специалистов компьютерной графики, а также прививать навыки программы "1С: Склад". Курс "Оператор печатного оборудования" рассчитан на 3,5 месяца, "1С: Склад" — на два месяца, а "Компьютерная графика" — 2,5 месяца.

"Переобучение проводится за счёт бюджета Ленинградской области, также гарантируется трудоустройство", — указали в региональной администрации.


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