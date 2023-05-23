Глава Конституционного суда рассказал Путину о количестве обращений в КС РФ

Руководитель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин выступил с отчётом перед президентом Владимиром Путиным. Стенограмма дискуссии приведена на сайте Кремля.

Среди прочего, он сообщил, что начиная с 2019 года количество обращений, подаваемых в КС, стабильно держится на отметке порядка 12 тысяч в год.

"Примерно на том же уровне осталось количество жалоб и соответствующих решений Конституционного суда. Поступает 12 тысяч (обращений) с некоторыми (колебаниями). Из них решений Конституционного суда получается примерно 3700", - поделился Зорькин.

Столь показательный разрыв в соотношениях, подчеркнул глава КС, обусловлена тем, что большая часть обращений не касается вопросов, относящихся к полномочиям суда. Например, жалобы на отказ в предоставлении квартиры, подытожил Зорькин.

Фото: сайт Кремля