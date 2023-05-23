Делегация из Монголии примет участие в ПМЭФ-2023

Делегаты из Монголии пребудут на Петербургский международный экономический форум, который пройдёт в середине июня. Информация прозвучала во время встречи советника президента РФ Антона Кобякова с послом республики в России Улзийсайханы Энхтувшином.

"Отношения между Россией и Монголией носят стратегический характер. Деловая программа ПМЭФ-2023 подготовлена с учетом изменений на мировой экономической арене. В этом году особое внимание будет уделено новым экономическим и финансовым моделям, логистическим цепочкам и будущему различных отраслей экономики", – высказался по случаю Кобяков.

Двустороннее отношение между странами сконцентрировано на таких сферах деятельности, как транспорт, энергетический комплекс, добыча природных ресурсов. Немаловажной на полях ПМЭФ предстоит дискуссия о создании экономического коридора "Китай – Монголия – Россия".

В этом году XXVI ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня.