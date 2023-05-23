Депутаты Павлов и Барышников заинтересовались состоянием здания Военной академии на Суворовском проспекте

Удручающий облик здания Военной академии имени С.М. Буденного на Суворовском проспекте привлек внимание депутатов Законодательного собрания Дмитрия Павлова и Михаила Барышникова. Парламентарии решили обратиться в профильные ведомства и проконтролировать ход работ по восстановлению здания Министерства обороны. Градозащитными вопросами депутаты занялись во время случайной прогулки после заседания в Смольном.

- Решили пройтись и выяснить, что это за здание, почему оно в таком состоянии. Тем более мы оба члены Совета по сохранению культурного наследия, - сказал Павлов.

Барышников также удивился упадническому виду дома в центре Петербурга. На фасадах здания в некоторых местах обвалилась штукатурка, и через трещины проглядывают кирпичи. Барышников заявил, что следует обратиться к главе КГИОП Сергею Макарову. Депутаты пообещали взять ситуацию под свой контроль.

- Такое здание, может они [КГИОП] как-то поторопили бы подрядчиков, - рассуждает Барышников.

Согласно паспорту объекта, "реконструкция с элементами реставрации" здания академии началась в июле 2022 года и продолжится до ноября 2023 года. Застройщиком выступает "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации". Работы ведутся по заказу КС Западного военного округа. Здесь планируют разместить лабораторно-экспериментальную испытательную базу. Здание является объектом культурного наследия.

Константин Леньков