СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух мужчин из-за крушения параплана в Гатчине

Управление Следственного комитета по Ленинградской области возбудило уголовное дело после падения параплана в Гатчине: в результате инцидента погибли двое мужчин. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Происшествие случилось накануне, 22 мая, в районе 20:30. В примерно 160 метрах от дома 4 по Шоссейной улице упал параплан. На борту летательного аппарата находились двое пилотов. Мужчины погибли на месте.

На место выезжала следственная бригада. Сотрудники СК изучили место крушения и назначили ряд необходимых экспертиз, благодаря которым можно будет установить причины крушения параплана.