Глава Минздрава Коми решил отправиться на СВО

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Коми Игорь Дягилев объявил о желании поехать в зону боевых действий и стать участником военной спецоперации. По его словам, решение принималось без какого-либо внешнего воздействия. Донецкая и Луганская республика ему уже знакомы.
"Я видел, что там происходит, в каком важном деле принимают участие мои коллеги, врачи, военнослужащие и граждане всей России. Мой многолетний опыт работы травматологом, мои знания реабилитационной работы, несомненно, будут необходимы и востребованы на передовой", - произнес чиновник в видеобращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Его отлучка, заверил Дягилев, не пойдет в ущерб работе министерства: все профессиональные обязательства он обещает исполнить своевременно. Он также попросил не осуждать его за принятое решение. Сроки своего путешествия чиновник, исполняющий обязанности регионального министра уже более двух лет, не обозначил.