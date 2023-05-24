Глава Минздрава Коми решил отправиться на СВО

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Коми Игорь Дягилев объявил о желании поехать в зону боевых действий и стать участником военной спецоперации. По его словам, решение принималось без какого-либо внешнего воздействия. Донецкая и Луганская республика ему уже знакомы.

"Я видел, что там происходит, в каком важном деле принимают участие мои коллеги, врачи, военнослужащие и граждане всей России. Мой многолетний опыт работы травматологом, мои знания реабилитационной работы, несомненно, будут необходимы и востребованы на передовой", - произнес чиновник в видеобращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Его отлучка, заверил Дягилев, не пойдет в ущерб работе министерства: все профессиональные обязательства он обещает исполнить своевременно. Он также попросил не осуждать его за принятое решение. Сроки своего путешествия чиновник, исполняющий обязанности регионального министра уже более двух лет, не обозначил.

фото: Доктор Дягилев / Telegram