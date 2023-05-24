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Новости 11:37

В ЗакСе с докладом выступил замглавы Общественной палаты Петербурга

фото ЗакС политика В ЗакСе с докладом выступил замглавы Общественной палаты Петербурга

На заседании Законодательного собрания Петербурга 24 мая выступил заместитель председателя Общественной палаты города Александр Вахмистров, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Он рассказал об итогах работы организации за 2022 год. В основном палата проводила конкурсы, круглые столы и обсуждение актуальных вопросов из городской повестки. Например, транспортной реформы. 

Среди достижений органа Вахмистров назвал проведение мероприятия, приуроченного ко Дню государственного флага, а также организацию памятной акции на Марсовом поле с участием оркестра Донецкой государственной академической филармонии и выставку "Жена героя". Всего за год в палату поступило 2,5 тысячи обращений. Большинство из них касались проблем в сфере ЖКХ. 

Напомним, в середине мая была сформирована последняя треть обновленного состава палаты. До этого своих представителей утвердили Законодательное собрание и Смольный. В основном в нее вошли действующие общественники, среди которых оказались главы вузов, руководители городских СМИ и другие. Всего в общественной палате состоят 63 человека.

Константин Леньков


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