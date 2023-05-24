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Депутаты в первом чтении приняли законопроект о переносе празднования Дня молодежи

фото ЗакС политика Депутаты в первом чтении приняли законопроект о переносе празднования Дня молодежи

Законодательное собрание Петербурга 24 мая приняли за основу законопроект о переносе празднования Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу месяца, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Новую дату президент Владимир Путин утвердил в начале мая. 

Распоряжение президента о переносе Дня молодежи было опубликовано 2 мая. В тот же день четверо депутатов петербургского парламента внесли два аналогичных законопроекта о переносе празднования: члены "Единой России" Денис Четырбок и Валерий Гарнец, а также единоросс Всеволод Беликов и лидер фракции ЛДПР Павел Иткин. "Основным" законопроектом стал документ, подготовленный Четырбоком и Гарнецом. Беликов и Иткин вызвались стать соавторами. 

Идея перенести День молодежи на последнюю субботу июня была озвучена еще в январе 2023 года. На встрече президента с подростками, последние пожаловались, что праздник часто выпадает на будний день. 

Константин Леньков


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