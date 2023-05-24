В Ростове-на-Дону по подозрению в госизмене задержали инженера оборонного предприятия

Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону инженера-конструктора одного из оборонных предприятий России по подозрению в шпионаже на Украину, передаёт РИА Новости.

"С февраля по апрель 2023 года этот гражданин России в ходе переписки в интернет-мессенджерах с сотрудником ГУР МО Украины <...> выполнял его задания", — указывается в пресс-релизе силового ведомства.

По версии силовиков, инженер мог передавать украинской стороне сведения о расположении российских оборонных заводов, а также места дислокации установок ПВО и армейских подразделений.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье о государственной измене в форме шпионажа.