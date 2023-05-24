Под Петербургом накрыли склад контрафактного сидра

Рядом с деревней Большое Тешково (Волосовский район Ленобласти) силовики выявили крупный склад с контрафактными алкогольными напитками. Как сообщает региональный главк МВД, в производственных помещениях правоохранители обнаружили множество ящиков с сидром. Всего они насчитали почти шесть тысяч бутылок.

Арендующая площади компания не смогла представить документы, свидетельствующие о законности производства и реализации напитков. Сомнительный товар также отсутствовал в единой государственной информационной системе.

Изъятые бутылки направили на экспертизу, от итогов которой будет зависеть процессуальное решение.

фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти