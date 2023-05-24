Эдита Пьеха и Надежда Строгонова стали почетными гражданами Петербурга

Народной артистке СССР Эдите Пьехе и блокадному учителю Надежде Строгоновой присвоили звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга", сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. Их кандидатуры поддержали депутаты Законодательного собрания на заседании 24 мая. Пьеху выдвигали на это звание более десяти раз, но прежде каждый раз парламентарии обделяли ее вниманием. Церемония вручения памятных знаков состоится 27 мая, в День города.

В 2023 году на звание почетного гражданина Петербурга претендовали четыре человека: Пьеха, Строгонова, а также заслуженный инженер Юрий Кормилицин и доктор геолого-минералогических наук Михаил Спиридонов. Также среди кандидатов был создатель игры "Зарница" Валерий Селиванов, но он скончался. Закон позволяет присваивать звание только при жизни.

В 2022 году почетными гражданами назвали главу ПАО "Газпром" Алексея Миллера и 17-го председателя Ленгорисполкома Владимира Ходырева.

Константин Леньков