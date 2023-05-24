На севере Петербурга построили "противосанкционный" завод металлоконструкций

На арендованной площадке в микрорайоне Парнас начал работу новый завод металлоконструкций Matrix Wall, построенный петербургской компанией Solopharm. Об этом пишет РБК Петербург со ссылкой на гендиректора компании Олега Жеребцова. Речь идет о производстве продукции, из которой собираются так называемые "чистые комнаты". Проект потребовал привлечения 150 млн рублей инвестиций, строительство заняло чуть более полугода.

Открытие завода стало действием в рамках политики импортозамещения: ранее Solopharm получал похожие конструкции из ФРГ.

"Каждый новый пакет санкций увеличивал сложность поставки со стороны нашего прошлого партнера. Другие поставщики будут работать в аналогичной ситуации, поэтому мы решили спроектировать и построить завод самостоятельно", - рассказал Жеребцов.

По его словам, в "чистых комнатах", помимо фармпредприятий, регулярно нуждаются изготовители радиотехники. Гендиректор Solopharm рассчитывает на объем выпуска в количестве около 8 тысяч конструктивных элементов ежегодно.

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