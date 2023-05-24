На Исаакиевской площади на месте парковки появится новый регулярный сад

На территории бывшей автопарковки на Исаакиевской площади разместится новый регулярный сад, проинформировали в комитете по благоустройству накануне, 23 мая. Зелёную зону должны оформить к 320-летию Петербурга.

"Ко Дню города комитет по благоустройству подготовил подарок для жителей и гостей Санкт-Петербурга. На Исаакиевской площади появится новый регулярный сад, в котором традиции, заложенные основателем города Петром I, сочетаются с современными технологиями", — поделились с "Фонтанкой" в комблаге.

На месте бывшего паркинга появится свыше сотни крупномерных деревьев: их кроны оформят в виде шаров и кубов. Также в зелёной зоне установят цветочные композиции. В течение лета растения будут радовать горожан и туристов, а осенью их посадят на городских набережных.