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На Исаакиевской площади на месте парковки появится новый регулярный сад

фото ЗакС политика На Исаакиевской площади на месте парковки появится новый регулярный сад

На территории бывшей автопарковки на Исаакиевской площади разместится новый регулярный сад, проинформировали в комитете по благоустройству накануне, 23 мая. Зелёную зону должны оформить к 320-летию Петербурга.

"Ко Дню города комитет по благоустройству подготовил подарок для жителей и гостей Санкт-Петербурга. На Исаакиевской площади появится новый регулярный сад, в котором традиции, заложенные основателем города Петром I, сочетаются с современными технологиями", — поделились с "Фонтанкой" в комблаге.

На месте бывшего паркинга появится свыше сотни крупномерных деревьев: их кроны оформят в виде шаров и кубов. Также в зелёной зоне установят цветочные композиции. В течение лета растения будут радовать горожан и туристов, а осенью их посадят на городских набережных.


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