ФАС и Минэнерго готовы к введению ограничений на экспорт бензина

На фоне подорожания бензина, фиксирующегося несколько последних недель, руководство Федеральной монопольной службы высказалось о возможных мерах стабилизации цен. Глава ведомства Максим Шаскольский заявил, что готов будет поддержать ограничения на экспорт топлива при появлении соответствующей инициативы от Минэнерго.

"Такая мера может защитить топливный рынок. Мы будем следить за ценами", - приводит слова чиновника "Интерфакс".

В свою очередь, глава Минэнерго Николай Шульгинов 24 мая на Евразийском экономическом форуме сообщил о готовности министерства представить ограничительный механизм.

"Будем мониторить и мониторим эту ситуацию и при необходимости выйдем с предложением, которое ФАС уже, смотрю, поддерживает, которое направлено на ограничение экспорта бензина и дизтоплива", - произнес чиновник, добавив, что о полном запрете речи не идет.

При этом, и по оценке Шаскольского, и по оценке Шульгинова цены на бензин на сегодняшний день уже демонстрируют стабильность, а на бирже наблюдается рост.