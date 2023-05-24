Петербургскому музыкальному театру присвоили имя оперного певца Фёдора Шаляпина

Петербургский музыкальный театр теперь носит имя знаменитого оперного певца Фёдора Шаляпина. Постановление об этом подписал градоначальник Александр Беглов, о чём сообщает 24 мая пресс-служба Смольного.

Жизнь и творчество исполнителя неотрывно связаны с городом на Неве. В своё время Шаляпин выступал в Оперном зале Народного дома императора Николая II, в котором в на данный момент находится театр, также носящий его имя. В репертуар входят как оперные произведения, так и камерные концерты классической музыки. Кроме того, в 1918-1921 годах Шаляпин был художественным руководителем Мариинского театра.

В 1975 году в Петербурге открыл двери первый в России государственный музей в честь исполнителя.