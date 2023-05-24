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Новости 13:35

Петербургскому музыкальному театру присвоили имя оперного певца Фёдора Шаляпина

фото ЗакС политика Петербургскому музыкальному театру присвоили имя оперного певца Фёдора Шаляпина

Петербургский музыкальный театр теперь носит имя знаменитого оперного певца Фёдора Шаляпина. Постановление об этом подписал градоначальник Александр Беглов, о чём сообщает 24 мая пресс-служба Смольного.

Жизнь и творчество исполнителя неотрывно связаны с городом на Неве. В своё время Шаляпин выступал в Оперном зале Народного дома императора Николая II, в котором в на данный момент находится театр, также носящий его имя. В репертуар входят как оперные произведения, так и камерные концерты классической музыки. Кроме того, в 1918-1921 годах Шаляпин был художественным руководителем Мариинского театра.

В 1975 году в Петербурге открыл двери первый в России государственный музей в честь исполнителя.


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