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Новости 13:51

Ударивший сотрудницу полиции стулом петербуржец получил условный срок

фото ЗакС политика Ударивший сотрудницу полиции стулом петербуржец получил условный срок

Красносельский районный суд Петербурга приговорил к трем годам условного срока Ивана Варзумова, которого преследовали за нападение на сотрудницу полиции (ч. 2 ст. 318 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, дело возбудили из-за инцидента двухлетней давности, случившегося в ночи.

Нетрезвого петербуржца попытались задержать для составления протокола о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП), когда он находился в квартире на улице Десантников. Дебошир оказал сопротивление, ударив представительницу правопорядка стулом по голове и кулаком по туловищу. Это нанесло легкий вред ее здоровью.

Испытательный срок для фигуранта составит три года. Ему также придется выплатить потерпевшей 70 тысяч рублей.


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