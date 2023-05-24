Ударивший сотрудницу полиции стулом петербуржец получил условный срок

Красносельский районный суд Петербурга приговорил к трем годам условного срока Ивана Варзумова, которого преследовали за нападение на сотрудницу полиции (ч. 2 ст. 318 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, дело возбудили из-за инцидента двухлетней давности, случившегося в ночи.

Нетрезвого петербуржца попытались задержать для составления протокола о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП), когда он находился в квартире на улице Десантников. Дебошир оказал сопротивление, ударив представительницу правопорядка стулом по голове и кулаком по туловищу. Это нанесло легкий вред ее здоровью.

Испытательный срок для фигуранта составит три года. Ему также придется выплатить потерпевшей 70 тысяч рублей.