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МЧС информирует о порывах ветра и грозах, которые придут в Петербург 25 мая

фото ЗакС политика МЧС информирует о порывах ветра и грозах, которые придут в Петербург 25 мая

В четверг, 25 мая, в Петербурге ожидается кратковременное ухудшение погодных условий, о чём информирует горожан главное управление МЧС по региону.

Так, в прогнозах ФГБУ "Северо-Западное УГМС" указывается, что завтра в городе на Неве будет дождливо, местами ожидаются грозы, во время которых порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Главный городской синоптик Александр Колесов также предупредил, что если завтра в Северной столице ещё будет тепло, то к вечеру погода будет меняться в связи с приходом холодного атмосферного фронта, который принесёт кратковременные дожди и похолодание до +15...+17 градусов.

 


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