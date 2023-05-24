Петербуржца задержали в Рускеале за попытку сделать зрелищное фото извне двигающегося ретропоезда

Из Сортавалы в на станцию Рускеала прибыл ретропоезд с петербуржцем, проделавшим весь путь до горного парка на подножке извне вагона. О происшествии рассказывает пресс-служба управления транспортной полиции по СЗФО.

К станции подъехали полицейские, которые задержали мужчину: им оказался 46-летний житель Северной столицы, который ради зрелищного сэлфи решил проехаться с наружной стороны состава.

Силовики провели с петербуржцем профилактическую беседу. Также в его отношении составили административный протокол по статье о нарушении правил поведения на железнодорожном транспорте. Теперь ему грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей.