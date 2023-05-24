Горный университет переименовали в шестой раз за тридцать лет

Президент Владимир Путин 24 мая подписал указ о переименовании Горного университета в Петербурге. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Теперь учебное заведение носит почетное наименование "Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II".

С 1992 года это уже шестое по счету переименование вуза. За последние три десятилетия он, в частности, носил названия Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г. В. Плеханова, Санкт-Петербургский государственный горный университет и Национальный минерально-сырьевой университет "Горный".

Именно в Горном университете, расположенном на Васильевском острове, Путин защитил свою диссертацию.