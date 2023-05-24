Завышение цен на продукты в магазинах при псковских колониях привело к антимонопольному делу

Управление федеральной антимонопольной службы по Псковской области возбудило административное дело по факту значительного завышения цен в магазинах, действующих при пенитенциарных учреждениях. Об этом сообщает "Псковская губерния". Чиновники обратили внимание на проблему после жалоб заключенных и депутата Псковского областного собрания.

Антимонопольщики установили, что АО "Промсервис", реализующая продукты на территории ИК-4 и ИК-6, злоупотребляет доминирующим положением на рынке. Компания представляет собой правопреемницу ФГУП "Промсервис", которое было подведомственно ФСИН.

Согласно проверке УФАС, в магазинах при колониях цена на сливочное масло превышает среднюю цену по региону более чем на 50%. Этот же показатель оказался на 42% выше в случае с черным чаем, более чем на 70% — с капустой и более чем на 60% — с репчатым луком.

Антимонопольное дело рассмотрят в конце июня.