Из-за истязания детей-инвалидов в петербургской школе возбудили уголовное дело

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении сотрудников коррекционного образовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 4 Василеостровского района"), передает пресс-служба СК.

По версии следствия, в действиях педагогов, работающих с детьми-инвалидами, имелись признаки истязания (п. "а" и "г" ч. 2 ст. 117 УК). Криминальные эпизоды датируются сентябрем прошлого — апрелем нынешнего года.

Двое потерпевших — дети 2013 и 2014 годов рождения. Согласно материалам дела, они вынуждены были терпеть систематические оскорбления и физическое насилие. Один из детей в результате грубого обращения с собой получил повреждения головы. Кроме того, права детей с ограниченными возможностями нарушались фактом отсутствия тьютора на занятиях.

Информацию о скандальных инцидентах ранее взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.