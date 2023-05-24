В России начали создавать отечественный аналог "Википедии"

Депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил о начале создания российского аналога интернет-энциклопедии "Википедия". Проектом будет управлять российское юридическое лицо. Единоросса удивило, что над разработкой трудится Владимир Медейко, который ранее занимался русскоязычным разделом "Википедии". По мнению Горелкина, специалист не смог в рамках своих полномочий помешать тиражированию фейков.

"При всем при этом желаю "Рувики" успехов и буду внимательно следить за развитием этого проекта. Надеюсь, что он будет в полной мере соблюдать законодательство РФ и не наступит на те грабли, на которых последний год исполнялись очень странные танцы", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Тем временем, сведения о новой работе Медейко стали неприятным сюрпризом для организации "Викимедия РУ", в которой он остается директором. Как сообщает RTVI со ссылкой на исполнительного директора некоммерческого партнерства "Викимедиа РУ" Станислава Козловского, уже вечером 24 мая Медейко могут лишить должности.

"Любой может брать контент "Википедии" и его использовать, это совершенно нормально. Ненормально использовать для этого полномочия директора „Викимедиа РУ" и несколько лет этим заниматься совершенно тайно", - заявил Козловский.