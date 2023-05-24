На продвижение Петербурга как туристического города планируют потратить 38 млн рублей

Санкт‑Петербургское государственное бюджетное учреждение "Городское туристско-информационное бюро" объявило аукцион на проведение информационной кампании среди россиян по продвижению Петербурга как "ведущей туристской дестинации", следует из данных портала госзакупок. Максимальная стоимость контракта — 38 млн рублей.

Согласно документам закупки, за эту сумму исполнитель должен создать специальный интерактивный раздел о туристическом потенциале Петербурга на "Яндекс.Путешествиях" и реализовать там же пакет медийной рекламы, а также подготовить и разместить рекламные баннеры в "Яндекс.Директе". Сделать это исполнитель контракта обязан два раза: в октябре и в декабре — то есть провести две кампании.

На странице в "Яндекс.Путешествиях" должна быть информация о достопримечательностях Петербурга, туристических маршрутах и местах, сказано в документах закупки. Там же уточняется, что в материалах следует разместить не менее пяти гиперссылок, которые будут вести на разделы сайта бюро.

Регулярно продвижением Петербурга как туристической "дестинации" занимается комитет по развитию туризма. В частности, в апреле ведомство заключило контракт на комплекс мероприятий, приуроченных к началу летнего туристического сезона, за 18 млн рублей, а в марте — на проведение "Фестиваля цветов" за 38,85 млн рублей.

"Городское туристско-информационное бюро" подведомственно комитету по развитию туризма. Ранее в мае бюро провело аукцион на организацию комплекса мер по продвижению туристского потенциала Петербурга в 2023 году. Победителем стала компания, которая согласна выполнять работу за 39 млн рублей.

София Саттарова