Путин установил выплаты в 5 млн рублей семьям погибших на СВО сотрудников МЧС

Семьям сотрудников МЧС, которые погибли в зоне военной спецоперации, будут предоставлены выплаты в размере 5 млн рублей. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ доступен на портале правовой информации.

Также указом устанавливаются выплаты в 3 млн рублей в том случае, если спасателя ранили при исполнении боевых задач на СВО.

Средства могут выплачиваться в случаях, которые наступили в момент начала спецоперации, то есть 24 февраля 2022 года.

Добавим, что семьи военных, погибших во время СВО, получают единоразовое пособие в размере 7,42 млн рублей.

Отметим также, что в регионах сумма выплаты в случае гибели военного составляет 1 млн рублей.