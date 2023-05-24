Псковским военнослужащим дали по шесть лет колонии за оставление части

Суд в Псковской области приговорил к реальным срокам двоих военных, которые оставили место службы в период частичной мобилизации. Об этом пишет "Псковская губерния" со ссылкой на объединенную пресс-службу региональных судов.

Рядовому Олегу Сырейщикову присудили 6,5 лет колонии. С сентября прошлого года он дважды пропадал из части на срок более месяца.

Другому военному по имени Глеб Голик назначили шесть лет колонии. Он отсутствовал в части единожды, что тоже продлилось более месяца. Его звание не уточняется: известно лишь, что звания его лишили.

На прошлой неделе суд в области за аналогичное деяние приговорил к восьми годам колонии военнослужащего Тимура Давыдова. Перестав посещать часть, подсудимый усугубил свое положение попаданием в ДТП. Авария случилась, когда он управлял автомобилем в нетрезвом виде. В результате происшествия пассажир его машины скончалась в больнице.