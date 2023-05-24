За неделю капуста в магазинах подорожала на очередные 15 процентов

Росстат изучил изменения цен на потребительском рынке с 16 по 22 мая. Товары и услуги всех типов, как и неделю назад, подорожали за отчетный период на 0,04%. С начала января инфляция достигла 2,19%.

Наибольший рост в розничной цене продемонстрировали капуста (+15,12%), морковь (+5,14%), свекла (+2,45%), картофель (+2,43%), курица (+1,75%) и сахарный песок (+1,62%). Примечательно, что неделю назад белокочанная капуста тоже подорожала сильнее остальных продуктов (на 14,87%).

Напротив, сильнее всего остального подешевели за последнюю неделю огурцы (-11,77%), помидоры (-7,31%), куриные яйца (-2,07%), бананы (-1,33%), мясные консервы для детского питания (-0,68%) и гречка (-0,66%).

Из непродовольственных товаров прежде всего подорожали женские колготки (+0,33%), автомобильный бензин и спички (+0,28%), спортивный школьный костюм (+0,22%), зубная паста (+0,17%) и сигареты (+0,15%).

Полет в эконом-классе самолета за неделю подорожал в среднем на 2,19%.

В свою очередь, Минэкономразвития 24 мая сообщает, что инфляция в годовом выражении составила 2,36%.

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