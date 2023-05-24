Петербуржца будут судить за "дискредитацию армии" из-за интервью YouTube-каналу

На петербургского ветеринара Евгения Любовенко составили протокол о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) из-за высказываний на YouTube, о чем сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Мужчина поделился своими соображениями относительно мобилизации и рассказал о том, как ее избежать. В частности, он упомянул об альтернативной гражданской службе.

Видеозапись с речью Любовенко вышла в качестве интервью на YouTube-канале издания TV2media. Теперь врачу грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов