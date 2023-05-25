ФСБ объявила о предотвращении диверсий на Ленинградской и Калининской АЭС

Двое граждан Украины задержаны по подозрению в планировании терактов на атомных электростанциях в Ленинградской и Тверской областях, сообщило 25 мая РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ФСБ. Еще один украинец, находящийся на территории Бельгии, объявлен в розыск.

Как сообщается, атаки на АЭС планировалось совершить на День Победы. Диверсионная группа якобы имела отношение к украинской разведке и собиралась подорвать 30 опор высоковольтных линий электропередач ради остановки ядерных реакторов и нарушению штатного режима работы электростанций. Этим они намеревались нанести России "серьезный экономический и репутационный ущерб", заявили в ФСБ.

"Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить СВУ под семь опор Калининской АЭС", — транслирует информагентство сообщение спецслужбы.

По утверждению ФСБ, диверсанты пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области. В России у них якобы имелись пособники из числа местных жителей, которые обеспечили их средствами связи и машинами с поддельными номерами. Сообщается о задержании двоих россиян в связи с этим.

В Ленобласти АЭС расположена в Сосновом Бору, в Тверской области станция находится близ города Удомля.

В начале мая в Гатчинском районе Ленобласти был совершен подрыв опоры ЛЭП. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям 281 УК РФ (диверсия) и 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).