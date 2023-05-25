В российских школах снова будут вручать серебряные медали

Минпросвещения решило возродить практику награждения школьных учеников серебряными медалями, передает "Интерфакс". Объявил об этом глава министерства Сергей Кравцов.

Традиция после десятилетнего перерыва вернется в учебные заведения уже в следующем учебном году.

Изменения в законодательстве первой половины 2010-х годов привели к тому, что вместо золотых и серебряных медалей выпускников стали награждать единой медалью федерального уровня "За особые успехи в учении". При этом решение об ее вручении входит в полномочия региональных чиновников.