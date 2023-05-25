На День города Смольный намерен удвоить количество уборочной техники в центре Петербурга

Накануне празднования Дня города дорожные предприятия и коммунальные службы усиливают свою работу, рассказали 25 мая в аппарате вице-губернатора Анатолия Повелия. Особое внимание планируется уделить местам проведения массовых мероприятий, приуроченных к 320-й годовщине основания Петербурга.

Особое внимание уделят Невскому проспекту, Дворцовой, Сенатской и Конюшенной площадям, площади Островского, стрелке Васильевского острова и району близ Петропавловской крепости.

"В преддверии праздника дорожники организовали усиленную мойку улиц и площадей. 27 мая дорожные предприятия более чем в два раза увеличат количество техники, убирающей центральные улицы", — заявил Повелий. По словам чиновника, ночью во время и после празднования Дня города на улицы выведут около 80 человек и 200 машин для уборки улиц.

Также в усиленном режиме будут работать сотрудники садово-паркового хозяйства, которым предстоит убирать мусор и следить за сохранностью зеленых насаждений. В Смольном планируют вывести более 120 единиц техники и почти половину тысячи работников для уборки и охраны зеленых зон.