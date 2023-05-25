МИД отзовет согласие на деятельность генконсульства Швеции в Петербурге

Министерство иностранных дел РФ сообщило об ответных недружественных шагах в отношении шведских властей. Поводом для зеркальных мер стало объявление персонами нон грата пятерых российских дипломатов, случившееся в конце апреля.

В результате новый уровень взаимоотношений сторон ведомство охарактеризовало как беспрецедентно низкий. Из России тоже высылают пятерых шведских дипломатических сотрудников.

Кроме того, Россия с 1 сентября закроет свое генконсульство в Гетеборге. К той же дате будет отозвано согласие на работу шведского генконсульства в Петербурге (Малая Конюшенная улица, 1-3). О встречных конфронтационных шагах чиновники рассказали шведскому послу, 25 мая лично вызванному в МИД.

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