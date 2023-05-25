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Новости 11:52

В Ленобласти импортозаместили защитное покрытие для труб

фото ЗакС политика В Ленобласти импортозаместили защитное покрытие для труб

Лакокрасочный завод "Пигмент" в Янино, открытый в прошлом году, смог добиться технологического суверенитета в изготовлении защитного покрытия для труб. Теперь его производят исключительно из отечественных компонентов, о чем сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Утверждается, что таким образом была занята ниша ушедшей с российского рынка компании, и это уже стало тенденцией.

"Химические производства демонстрируют как раз такой пример и являются драйверами нашей экономики", - считает вице-губернатор Дмитрий Ялов.

Первым заказчиком отечественного покрытия для труб стал Ижевский завод изоляции.

фото: lenobl.ru


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