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Новости 12:45

Johnson & Johnson перестанет поставлять в Россию контактные линзы

фото ЗакС политика Johnson & Johnson перестанет поставлять в Россию контактные линзы

В Россию в ближайшее время прекратят поставлять контактные линзы производства Johnson & Johnson (J&J). Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на компанию "Протек", занимающуюся дистрибуцией товара.

Речь идет, в частности, о линзах популярных марок Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes.

Накануне "Коммерсант FM" рассказал о получении российскими поставщиками оптики сообщений о приостановке импорта со стороны J&J. Минпромторг оперативно отреагировал на эти сведения, выразив готовность дополнить список товаров для параллельного импорта контактными линзами.

фото: pixabay


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