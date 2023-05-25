Mash: В Петербурге задержали напавшего с ножом на сотрудницу СК

В Выборгском районе Петербурга 30-летний злоумышленник совершил неудачную попытку разбойного нападения на 24-летнюю сотрудницу Следственного комитета. Об этом сообщает медиапроект "Mash на Мойке".

Безработный мужчина собирался совершить ограбление с применением ножа неподалеку от станции метро "Озерки". Однако представительница правоохранительных органов смогла отбиться от нападавшего. В итоге безработному и не имеющему регистрации злоумышленнику пришлось убегать.

Спустя несколько часов мужчину задержали. Теперь ему грозит до десяти лет заключения.