ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:09

Mash: В Петербурге задержали напавшего с ножом на сотрудницу СК

фото ЗакС политика Mash: В Петербурге задержали напавшего с ножом на сотрудницу СК

В Выборгском районе Петербурга 30-летний злоумышленник совершил неудачную попытку разбойного нападения на 24-летнюю сотрудницу Следственного комитета. Об этом сообщает медиапроект "Mash на Мойке".

Безработный мужчина собирался совершить ограбление с применением ножа неподалеку от станции метро "Озерки". Однако представительница правоохранительных органов смогла отбиться от нападавшего. В итоге безработному и не имеющему регистрации злоумышленнику пришлось убегать.

Спустя несколько часов мужчину задержали. Теперь ему грозит до десяти лет заключения.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости25 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама