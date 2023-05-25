Госдума поддержала расширение ответственности за распространение экстремистских материалов

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании 25 мая проголосовали во втором и третьем чтениях за внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях касательно публичного распространения материалов, признанных в России экстремистскими.

Поправки внесены в статью 20.29 КоАП РФ "Производство и распространение экстремистских материалов". Сейчас по закону наказанию подлежат граждане, решившиеся на производство, массовое распространение или хранение для последующей раздачи продукции, внесенной в федеральный список экстремистских материалов.

Авторы поправок предложили также наказывать за изготовление, распространение или хранение в целях распространения материалов, указанных в федеральном законе "О противодействии экстремистской деятельности". Наказание при этом останется прежним. Для граждан предусмотрены штрафы до трех тысяч рублей или административный арест до 15 суток. Должностным лицам грозят штрафы до пяти тысяч рублей, юридическим — до одного миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Речь идет о запрете на распространение "трудов руководителей национал-социалистической рабочей партии Германии, фашистской партии Италии", выступлений и изображений руководства групп и организаций, признанных преступными Нюрнбергским трибуналом, а заодно организаций, с ними сотрудничавших, а также ряда иных публикаций.

Также Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о признании экстремистскими географических карт, оспаривающих территориальную целостность России, корреспондирующий с поправками в КоАП. Норма запрещает демонстрацию карт России с границей, прочерченной вопреки действующему законодательству. Закон был принят единогласно.