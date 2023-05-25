За год заготовка леса российскими заключенными упала на треть

Подведомственная Рослесхозу организация "Рослесинфорг" провела исследование, показавшее, что за 2022 год пенитенциарные учреждения снизили показатели заготовки леса на 31% по сравнению с предшествующим годом. Материалы исследования изучил РБК.

В абсолютных цифрах объем лесоподготовок, обеспеченный заключенными, составил 1,27 млн кубометров, что стало минимальным значением за последние пять лет. В связи с этим ФСИН откатилась с восьмого на десятое место в рейтинге всех заготовителей леса в стране.

Главной причиной падения показателя в "Рослесинфорге" называют активное участие заключенных в военной спецоперации. За прошлый год, по официальной статистике, число тюремного населения уменьшилось почти на 33 тысячи человек.

"Подопечные ФСИН сейчас активно задействованы в выполнении стратегических задач по обеспечению безопасности государства", - ответили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, на уменьшение лесозаготовок повлияли санкции: в так называемых недружественных странах резко упал спрос на российскую продукцию.

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