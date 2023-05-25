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Новости 15:10

За год заготовка леса российскими заключенными упала на треть

фото ЗакС политика За год заготовка леса российскими заключенными упала на треть

Подведомственная Рослесхозу организация "Рослесинфорг" провела исследование, показавшее, что за 2022 год пенитенциарные учреждения снизили показатели заготовки леса на 31% по сравнению с предшествующим годом. Материалы исследования изучил РБК.

В абсолютных цифрах объем лесоподготовок, обеспеченный заключенными, составил 1,27 млн кубометров, что стало минимальным значением за последние пять лет. В связи с этим ФСИН откатилась с восьмого на десятое место в рейтинге всех заготовителей леса в стране.

Главной причиной падения показателя в "Рослесинфорге" называют активное участие заключенных в военной спецоперации. За прошлый год, по официальной статистике, число тюремного населения уменьшилось почти на 33 тысячи человек.

"Подопечные ФСИН сейчас активно задействованы в выполнении стратегических задач по обеспечению безопасности государства", - ответили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, на уменьшение лесозаготовок повлияли санкции: в так называемых недружественных странах резко упал спрос на российскую продукцию.

фото: pixabay


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