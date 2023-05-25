"Тридцатилетнее" дело Навального об экстремизме поступило в суд

Московский городской суд зарегистрировал очередное уголовное дело против отбывающего срок оппозиционера Алексея Навального, по которому ему в совокупности грозит до тридцати лет заключения. Карточка дела появилась на сайте суда.

Навальному инкриминируют шесть статей, среди которых наиболее тяжелые - "организация экстремистского сообщества" (ст. 282.1 УК) и "финансирование экстремистской деятельности" (ст. 282.3 УК).

Как сообщает медиапроект "Сирена", на ознакомление с материалами дела, в котором почти двести томов, политику дали десять дней.

Напомним, что Алексей Навальный лишен свободы с января 2021 года. За прошедшее с тех пор время он получил новый девятилетний срок и попал в перечень экстремистов и террористов. Наказание он отбывает в ИК-6 Владимирской области, регулярно попадая в штрафной изолятор.