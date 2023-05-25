Смольный хочет внести правки в ФЗ об охране окружающей среды

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга подготовил проект федерального закона по внесению изменений в ФЗ об охране окружающей среды. Документ опубликован на сайте городской администрации в разделе антикоррупционной экспертизы.

Проектом закона предлагается изменить часть статьи о планах мероприятий по охране окружающей среды и программ повышения экологической эффективности. Согласно документу, в пункт 6 добавляется, что такие планы и программы не могут превышать 14 лет и продлеваться у организаций, которые занимаются водоотведением. Это касается компаний, у которых два и более объектов водоотведения I или II категории негативного воздействия на окружающую среду. Ранее такие организации в пункте не были прописаны.

При этом, комитет также предлагает внести изменение в постановление правительства Российской Федерации об особенностях разрешительной деятельности в 2022-2023 годах. Правки касаются организаций, которые занимаются водоотведением на объектах I категории негативного воздействия на окружающую среду. Для таких компаний сроки работы программ по улучшению экологической эффективности продлеваются на два года, следует из документа петербургского ведомства.

Отметим, к объектам I категории негативного воздействия относятся производства нефтепродуктов, кокса, фармацевтических субстанций и другое. Объекты могут быть отнесены к другой категории, если используют иное оборудование.

София Саттарова