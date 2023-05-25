Госдума ужесточила требования к проведению собраний собственников жилья

Депутаты Госдумы проголосовали 25 мая в первом чтении за внесение поправок в Жилищный кодекс, ужесточающих правила проведения собраний собственников жилья в многоквартирных домах. Инициатива преследует цель защиты граждан от мошенничества с подложными протоколами собраний, утверждают ее авторы.

"Законопроектом предлагается наделять полномочиями администратора общего собрания физическое лицо из числа собственников помещений в данном доме или должностному лицу управляющей организации, которая осуществляет деятельность по управлению данным многоквартирным домом", — говорится в пояснительной записке.

Сейчас при проведении в заочной форме собраний собственников квартир в роли администратора может выступать как физическое, так и юридическое лицо, при этом идентифицировать такого гражданина не представляется возможным. По версии законотворцев, предлагаемая ими норма позволит ужесточить правила проведения таких собраний, повысить к ним заинтересованность владельцев квартир и позволит идентифицировать администратора, ответственного за ведение протокола и ввод данных о голосовании участников.

В пояснительной записке уточняется, что уголовные дела о подделке документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ), возбужденные из-за подлога с протоколами собраний собственников приостанавливаются или прекращаются "ввиду отсутствия возможности установить круг лиц причастных к преступлению".

Также законопроект предусматривает возможность для жильцов голосовать в МФЦ в случае, если по каким-либо причинам они не могут принять участие в электронном голосовании.