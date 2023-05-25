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Новости 16:37

Суд назначил штраф петербурженке, укусившей полицейского на концерте

фото ЗакС политика Суд назначил штраф петербурженке, укусившей полицейского на концерте

Петроградский районный суд Петербурга приговорил к штрафу в размере 100 тысяч рублей Полину Данович, которую признали виновной в нападении на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Конфликтная ситуация имела место в одну из апрельских ночей в стенах концертного клуба A2. Потерпевшим оказался сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков, который задержал женщину для составления протокола о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). Фигурантка оказала силовику сопротивление, укусив его в плечо и причинив боль. Повреждение было квалифицировано как не нанесшее вред здоровью.

Свою вину Данович признала и раскаялась. Суд принял во внимание то, что она содержит малолетнего ребенка.


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