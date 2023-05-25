Беглов высказался о лицензировании частных соцучреждений

Власти Петербурга предложили ввести обязательное лицензирование частных социальных учреждений, сообщил 25 мая губернатор Александр Беглов на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека. По его словам, идея получила одобрение уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

"Мы выступили с инициативой введения обязательного лицензирования деятельности по социальному обслуживанию граждан, и нас поддержала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Николаевна Москалькова", — приводит слова градоначальника ТАСС.

Беглов выразил надежду, что поднятый вопрос будет решен "в ближайшее время".

Как уточнила информагентству уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова, сейчас частные соцучреждения недоступны для постоянного контроля надзорными органами. По признанию омбудсмена, сама она выступает за введение лицензирования. Всего в Петербурге насчитывается около 30 подобных организаций, отметила она.