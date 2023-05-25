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Новости 18:05

ВШЭ будет обучать участников спецоперации и их родственников за свой счет

фото ЗакС политика ВШЭ будет обучать участников спецоперации и их родственников за свой счет

Высшая школа экономики объявила о намерении расширить президентскую 10-процентную квоту на бесплатное обучение участников военной спецоперации и членов их семей. Вуз принял решение оплачивать обучение указанной группы лиц сверх этой квоты за собственный счет.

Мера распространится и на тех, кто уже учится в ВШЭ на коммерческой основе: их переведут на бесплатную форму в случае, если они справляются с образовательной программой.

Наконец, желающим перевестись на бесплатное обучение в ВШЭ из других вузов придется при приеме досдать так называемую академическую разницу.

фото: Даниил Прокофьев / Высшая школа экономики


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