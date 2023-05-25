В Петербурге предъявили обвинение коммерсанту, обманувшему Смольный на 9 млн рублей

Сотрудники петербургского управления СК предъявили обвинение 61-летнему гендиректору одной из фирм, зарегистрированной в Колпинском районе. Как сообщает пресс-служба ведомства, коммерсанту инкриминируют крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, фигурант в 2020 году ввел в заблуждение чиновников из комитета по труду и занятости. Он добился от них предоставления субсидии якобы на оборудование рабочих мест для инвалидов.

Данные о трудоустройстве не менее тридцати граждан с ограниченными возможностями оказались ложными. Обманом полученные 9 млн рублей бизнесмен потратил по своему усмотрению. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.