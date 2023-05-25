Бывшему петербургскому полицейскому дали реальный срок по делу о смертельном ДТП

Василеостровский районный суд Петербурга приговорил к 6,5 годам колонии-поселения бывшего сотрудника полиции Георгия Ковешникова. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, его признали виновным в смертельном ДТП (ч. 4 ст. 264 УК). За рулем в момент аварии экс-силовик находился в нетрезвом состоянии.

Инцидент случился в августе прошлого года. Суд установил, что фигурант в нарушение ПДД перевозил пять человек в легковом автомобиле, причем четверо человек на заднем сиденье не были пристегнуты ремнями. Недалеко от Тучкова моста он набрал скорость 100 км в час и врезался в автомобиль перед собой. В аварии получили повреждения сразу восемь автомобилей. Один из пассажиров в машине Ковешникова был госпитализирован в тяжелом состоянии и скончался в больнице через три дня.

На суде бывший полицейский признал вину и раскаялся. Ему нельзя будет управлять транспортными средствами в течение двух лет и восьми месяцев.